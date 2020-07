Dronken bestuurder (31) maakt brokken in Kapelstraat in Bredene Bart Boterman

09 juli 2020

14u42 0 Bredene In de Kapelstraat in Bredene is woensdagavond rond 23 uur een dronken bestuurder gecrasht met zijn BMW. De 31-jarige Bredenaar ramde een verkeerspaaltje, verkeersbord en verlichtingspaal.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Duinenstraat. De politie kwam ter plaatste en stelde vast dat de verlichtingspaal omgevallen was door de aanrijding. De BMW stond er nog tegen en was onherstelbaar beschadigd geraakt, gezien de neus van het voertuig zwaar ingedeukt was.

Volgens commissaris Patrick Broucke van de lokale politie Bredene/De Haan legde de bestuurder een positieve ademtest af en was hij zelfs in staat van openbare dronkenschap. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken en ongetwijfeld zal hij zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Fluvius kwam ter plaatse om de omgevallen verlichtingspaal te verwijderen en de elektriciteit af te sluiten.