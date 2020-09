Dronken avondzwemmer (25) komt in de problemen in zee, opgeroepen politie pakt hem op wegens openbare dronkenschap Bart Boterman

17 september 2020

17u31 6 Bredene Een dronken avondzwemmer werd woensdag opgepakt in Bredene, nadat hij in zee was gaan zwemmen en in de problemen kwam. De man wou ontnuchteren door te gaan zwemmen, verklaarde hij.

“We werden iets over 20 uur ingelicht dat er een zwemmer in moeilijkheden zat ter hoogte van strandpost 2 in Bredene. Een strandvisser had de zwemmer opgemerkt en zag hoe hij tegen een golfbreker aan zwom, waarna de visser hem uit het oog verloor. De politie snelde onmiddellijk ter plaatse en trof op het strand inderdaad een hoopje kleren aan. De zee was erg wild en een zwemmer was niet meer te bespeuren”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan.

De politie zou net de procedure drenkeling opstarten, toen een man in zwembroek uit de zee gestrompeld kwam. “Hij was onder invloed van alcoholische dranken en was op het lumineus idee gekomen om in zee te gaan zwemmen en zo te ontnuchteren. Gelukkig was hij er met enkele schaafwonden van de golfbreker en enkele kwallenbeten vanaf gekomen. Het gaat om een 25-jarige man uit Hasselt die voor werkdoeleinden in Bredene was”, gaat de commissaris verder.

“Hij werd bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd wegens openbare dronkenschap en er werd hiervoor een pv opgemaakt. De man riskeert ook een GAS-boete van 250 euro te moeten betalen om het verbod te negeren om in zee te zwemmen buiten een bewaakte zone. Dit is niet alleen verboden maar bovendien ook gevaarlijk", besluit Goes.