Drietal krijgt celstraffen tot 4 jaar voor liefst 40 inbraken en diefstallen Siebe De Voogt

07 april 2020

13u13 3 Bredene Drie mannen uit Oostende en Bredene hebben celstraffen tot 4 jaar gekregen voor in totaal liefst 40 inbraken en diefstallen. “De beklaagden hadden de trieste eer om een dagvaarding van liefst 10 bladzijden te ontvangen”, sneerde de procureur tijdens de behandeling van de zaak.

Het onderzoek ging op 31 december 2018 van start, toen K.A. (28) uit Oostende werd aangehouden voor een hele reeks inbraken in caravans op camping Kerlinga in Bredene. De man had een deel gestolen spullen bij die hij kort voordien had gestolen op de plaatselijke kerstmarkt en bekende ook een drietal winkeldiefstallen. “Aanvankelijk ontkende hij de inbraken op de camping, maar nadat z’n vingerafdrukken en DNA ter plaatse werden aangetroffen ging hij toch over tot bekentenissen”, stelde de procureur. K.A. verklaarde dat hij op aangeven van B.V. (42) uit Oostende had ingebroken en sommige feiten ook samen met de veertiger pleegde. De man ontkende dat met klem.

K.A. kwam op 3 mei 2019 voorwaardelijk vrij, maar werd op 18 juli dat jaar weer opgepakt voor het schenden van zijn voorwaarden. Bij z’n arrestatie had de man een busje pepperspray op zak. Nadat de politiezone Bredene/De Haan in het najaar opnieuw geteisterd werd door een hele reeks inbraken, kwamen K.A. en B.V. opnieuw in beeld. Ditmaal werden ze bij sommige feiten vergezeld door K.A. (31) uit Bredene. Met behulp van camerabeelden meende het openbaar ministerie de drie mannen te kunnen linken aan in totaal 40 diefstallen en inbraken in De Haan en Bredene, die ze in wisselende samenstellingen pleegden.

Oostendenaar K.A. kreeg dinsdagmorgen een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. Zijn kompaan B.V. vliegt 3 jaar achter de tralies. Bredenaar K.A. werd op 17 december vorig jaar al veroordeeld voor gelijkaardige feiten uit dezelfde periode. De rechter legde hem voor de inbrakenplaag nog 6 maanden extra cel op.