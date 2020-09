Drie jaar na drieste inbraak in tankstation kunnen speurders verdachte identificeren via DNA op achtergelaten waterflesje Siebe De Voogt

24 september 2020

14u58 0 Bredene Een 38-jarige Roemeen riskeert een effectieve celstraf van 3 jaar voor zijn betrokkenheid bij een inbraak in een tankstation in Bredene. De man kon drie jaar na de feiten geïdentificeerd worden aan de hand van DNA op een achtergelaten waterflesje.

Een krantenbezorger stootte op 30 januari 2017 als bij toeval op een inbraak in het Total-tankstation langs de Brugsesteenweg in Bredene. De drie daders namen bij het zien van de man de vlucht. Ze hadden rond middernacht een gat gemaakt in de muur van de shop met een hamer, bijtel en klopboor en wilden de vlucht nemen met een twintigtal sloffen sigaretten. Door hun betrapping lieten ze hun buit en inbrekersmateriaal achter. “Op de plaats delict troffen we ook een achtergelaten waterflesje aan", stelde procureur Mike Vanneste. “Via een DNA-match in een lopend onderzoek in Duitsland konden we alsnog één van de daders identificeren.”

De Roemeen Marian M.P. (38) bleek deel uit te maken van een rondtrekkende bende inbrekers die toesloeg over gans Europa. “Ook bij de inbraak in Bredene stonden verschillende Roemeense nummers onder een gsm-mast in de buurt”, vertelde de procureur, die een effectieve celstraf van 3 jaar vorderde. Marian M.P. kon nooit in de boeien geslagen worden. Voor zijn proces kwam hij donderdagmorgen niet opdagen. Vonnis op 22 oktober.