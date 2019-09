Dit weekend Manifiesta en moeilijke doorgang in Kapelstraat Leen Belpaeme

20 september 2019

14u00 0 Bredene De werken in de Kapelstraat zijn momenteel volop bezig. Komend weekend zorgt het evenement Manifiesta in en rond het MEC Staf Versluys weliswaar voor extra hinder.

De Kapelstraat is voor enkele maanden gesloten voor doorgaand verkeer door de aanleg van een laad- en loszone ter hoogte parking Shopping Duinen. Tijdens de op- en afbouw van Manifiesta is de Kapelstraat ook verderop nog afgesloten. Omwille van noodzakelijke logistieke, praktische en veiligheidsredenen wordt voor deze editie een afgesloten werfzone gecreëerd ter hoogte van de parkings MEC I, II en III gedurende de opbouw, de afbouw en tijdens het festivalweekend. Dit betekent dat de Kapelstraat bijkomend onderbroken is zijn ter hoogte van het MEC Staf Versluys tot en met 27 september.

Er worden komend weekend 14.000 bezoekers verwacht voor Manifiesta. Het feest van de solidariteit wordt al voor de tiende keer georganiseerd in Bredene. Er zijn in totaal 160 activiteiten waaronder een bezoek van Juliana Lumumba, dochter van de vermoorde Congolese premier.