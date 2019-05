Dit is het nieuwe hotel Europa. Groep Versluys stelt hotelproject voor met 81 kamers en 80 appartementen Leen Belpaeme

28 mei 2019

12u49 0 Bredene Dat er een nieuw hotel komt in Bredene is geen nieuws meer, maar Groep Versluys heeft nu voor het eerst meer toelichting en de eerste beelden getoond van de nieuwe site. Maandag werd de bouwvergunning afgeleverd. Er komen 81 hotelkamers en daarnaast komt een apart gebouw met 80 appartementen. “We zijn blij met deze nieuwe eyecatcher voor Bredene”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Het oude hotel Europa werd al afgebroken en daar komt in de komende jaren een gloednieuw hotel. Momenteel zijn er maar 31 hotelkamers in Bredene verspreid over een drietal kleinere hotels. Met het nieuwe hotel met 81 kamers krijgt Bredene voor het eerst een grootschalig en modern hotel. Het concept werd uitgewerkt door het bekende ‘Binst Architects’ uit Antwerpen. In het residentieel gedeelte komt een aanbod van 1, 2 en 3 slaapkamer-appartementen in een prijs vanaf 160.000 tot 390.000 euro. Op de bovenste verdieping zijn ook enkele exclusieve penthouses voorzien in een hogere prijsklasse tot 695.000 euro. Het hotel krijgt 81 kamers en dat is geen toeval. “We hebben een studie gemaakt en er zijn een groot aantal kamers nodig om de uitbating rendabel te maken. Er zijn de laatste jaren veel hotels verdwenen aan de kust en dat is geen toeval”, licht Bart Versluys toe. Hij maakte ook bekend dat de naam hotel Europa behouden blijft. “Het project Europa is een site die me persoonlijk nauw aan het hart ligt. Deze fantastische locatie heeft altijd een verbondenheid gehad met de familie Versluys. Mijn grootvader Camiel Versluys heeft immers nog het voormalige ‘Hotel Europa’ gebouwd en heeft steeds de wens uitgesproken dat ook het nieuwe project de naam ‘Europa’ moest dragen. Vandaag ben ik dan ook bijzonder fier om als kleinzoon van Camiel deze wens te kunnen inwilligen en deze unieke locatie opnieuw een prachtige toekomst te geven. We zijn ons zeer bewust dat dit project door vele Bredenaars met een vergrootglas gevolgd wordt. Het hoeft dan ook geen betoog dat we met het Europa project niet over één nacht ijs zijn gegaan. Dit doordacht ontwerp is het resultaat van vele jaren voorstudie en een intensief overleg met de gemeente en alle betrokken diensten”, Versluys.

De appartementen zijn nodig om het financieel plaatje rond te krijgen, maar het gemeentebestuur is vooral verheugd over de komst van het hotel. “Het project moet een eyecatcher worden voor Bredene. We willen daar als gemeente ook op inspelen en zullen daarom ook de omgeving van het hotel en het Staf Versluyscentrum aanpakken. We willen hier één groot plein maken en de mogelijkheid bekijken om een ondergrondse parking aan te leggen”, vertelt burgemeester Steve Vandenberghe. Schepen van Ruimtelijke Ordening Kristof Vermeire (CD&V) ziet ook heel wat mogelijkheden voor toerisme en het Staf Versluyscentrum. “We zijn blij dat Groep Versluys er dubbel zoveel kamers voorziet dan het minimum dat voorzien was in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor deze site. We zouden graag nog meer congressen hebben in het Staf Versluyscentrum, maar de hotelinfrastructuur was niet voldoende. In de toekomst zullen bezoekers maar de straat moeten oversteken om te kunnen overnachten.”

Er komen onderaan het hotel extra handel- of horecapanden. “Deze panden kunnen al dan niet verbonden worden met het hotel zelf. Als de panden niet verbonden zijn is het voordeel dat de ruimtes kunnen verkocht worden wat een meerwaarde biedt voor de uitbater. We willen hier ondermeer een restaurant in onder brengen”, zegt Versluys nog. Er komen ook 99 ondergrondse parkeerplaatsen bij het project. De timing is afhankelijk van de voorverkoop van de appartementen, maar daar is volgens de Groep Versluys al heel wat interesse in.