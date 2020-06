Dienstencentrum en dagverzorgingscentrum kunnen eindelijk opstarten Leen Belpaeme

19 juni 2020

11u18 0 Bredene Door de coronacrisis werd de opening van zowel het lokaal dienstencentrum als het dagverzorgingscentrum uitgesteld in Bredene. Maar ondertussen zijn beide zorgdiensten, die gevestigd zijn in de gloednieuwe gebouwen van het woonzorgcentrum Jacky Maes, operationeel en klaar om Bredenaars te ontvangen.

“Met de opening van het lokaal dienstencentrum willen we ervoor zorgen dat Bredenaars niet in een sociaal isolement geraken”, zegt schepen van sociale zaken Eddy Gryson. Het eerste dienstencentrum van Bredene bevat een buurtrestaurant, maar er worden binnenkort ook informatieve activiteiten zoals voordrachten of vorming op maat georganiseerd. Om het Lokaal Dienstencentrum te laten draaien worden nog vrijwilligers gezocht. Meer info bij centrumleidster Joyce Hubrouck via 059/33.97.70 of mail naar joyce.hubrouck@ocmwbredene.be. Ook het dagverzorgingscentrum opent deuren. Bredenaars vanaf de leeftijd van 65 jaar kunnen er terecht. Er is plaats voor 15 personen per dag. Het dagverzorgingscentrum richt zich tot zorgbehoevende senioren die nog zelfstandig of met familie thuis wonen. “Deze senioren kunnen echter tijdens de dag ondersteuning gebruiken op het gebied van maaltijden, verzorging, verpleging, toezicht op het nemen van geneesmiddelen,… Maar het kan ook dat deze senioren gewoon nood hebben aan een zinvolle dagbesteding of fijne sociale contacten”, verduidelijkt schepen Eddy Gryson. De dagprijs bedraagt 23,03 euro voor een volledige dag. In de dagprijs zijn o.a. hulp en begeleiding bij dagdagelijkse taken, verpleegkundige zorgen, middagmaal en ergotherapie/animatie inbegrepen. Coördinator van het dagverzorgingscentrum is Nele Nobels. Ze is bereikbaar op het nummer 059 33 97 70 of via e-mail naar info@ocmwbredene.be