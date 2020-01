Dienstenbedrijf BOD viert 15de verjaardag: “Gegroeid van 10 naar 320 werknemers” Leen Belpaeme

08 januari 2020

16u00 0 Bredene Dienstenbedrijf BOD viert vrijdag zijn 15-jarig bestaan. Begin 2005 werd gestart met 10 medewerkers. Ondertussen werken al 320 mensen bij het bedrijf en worden nog eens 15 huishoudhulpen gezocht. BOD behoort ondertussen dan ook tot de grootste werkgevers uit de streek.

Begin 2005 werd Dienstenbedrijf BOD, onder impuls van wijlen Jacky Maes en huidig voorzitter Ignace Dereeper, opgericht door de PWA’s van Bredene, Oudenburg en De Haan. In de voorbije 15 jaar kende het bedrijf een fenomenale groei. Er werd destijds gestart met 10 werknemers. In augustus 2006 telde BOD al 100 werknemers en in 2009 werd de kaap van 200 werknemers overschreden. Vanaf dan verliep de groei iets trager. Tegen 2012 was dit aantal toch nog toegenomen tot 250. Bij de 10-jarige viering telde BOD 270 werknemers die ongeveer 2.000 klanten bedienden.

Op dit moment gaat het om iets meer dan 320 werknemers en telt het klantenbestand (huishoudhulp en strijk) nagenoeg 3.500 gezinnen. Alhoewel Dienstenbedrijf BOD zijn werkgebied steeds heeft beperkt tot de gemeenten Bredene, Oudenburg en De Haan is het met zijn 320 werknemers één van de sterkst groeiende bedrijven uit de regio en behoort het ook tot de grootste werkgevers uit de streek. “BOD heeft zich niet laten verleiden tot overnames en het heeft zijn activiteiten steeds gefocust op deze drie gemeenten. Deze keuze voor kwaliteit en sociaal ondernemerschap, in plaats van telkens hogere omzetten en winsten, is ook de sterkte gebleken van ons bedrijf”, licht voorzitter Ignace Dereeper toe.

Voorrang voor hulpbehoevenden

Het bedrijf helpt verschillende doelgroepen. “De diensten die worden geboden door ons dienstenbedrijf zijn comfortdiensten waardoor drukbezette tweeverdieners meer tijd voor zichzelf kunnen vrijmaken. Andere doelgroep van het bedrijf zijn bejaarden die hulp nodig hebben in het huishouden. Nu de vraag naar huishoudhulp al geruime tijd groter is dan ons aanbod, geeft BOD voorrang aan diegenen die de hulp het meest nodig hebben”, zegt Bredens burgemeester Steve Vandenberghe. Momenteel doen 2.800 klanten beroep op de dienst thuishulp en er worden nog steeds nieuwe aanvragen genoteerd. Ook het strijkatelier is de voorbije jaren explosief gegroeid. Zowat 800 klanten maken gebruik van de strijkdiensten van BOD. Intussen zijn in dit strijkatelier 16 personen tewerkgesteld. De gezamenlijke omzet van de twee afdelingen van het bedrijf bedraagt momenteel meer dan 7 miljoen euro wat – zonder het werkgebied te vergroten – 20 procent meer is dan 5 jaar geleden.

15 vacatures

Het bedrijf is momenteel weliswaar vruchteloos op zoek naar nieuwe medewerkers. “Er is een grote vraag naar huishoudhulp maar de zoektocht naar medewerkers om aan deze vraag tegemoet te komen verloopt momenteel heel moeilijk. De voorbije 15 jaar heeft ons bedrijf telkens een groei gekend. Deze groei is nu evenwel stilgevallen door de schaarste op de arbeidsmarkt”, zegt Annick Geleleens nog die De Haan vertegenwoordigt in het directiecomité. Het bedrijf is momenteel op zoek naar ruim 15 huishoudhulpen. “We stellen al geruime tijd vast dat huishoudhulp een knelpuntberoep is. Inmiddels werden reeds verschillende campagnes gelanceerd maar de instroom van nieuwe personeelsleden blijft beperkt waardoor wij niet meer aan alle vragen om hulp kunnen tegemoetkomen. Dit is dan voor de volgende jaren ook de voornaamste uitdaging voor ons bedrijf.”