Dienstenbedrijf BOD bant wegwerpplastic Leen Belpaeme

13 augustus 2019

09u31 1 Bredene Dienstenbedrijf Bredene-Oudenburg-De Haan (BOD) zal het gestreken wasgoed in hun strijkatelier vanaf september niet langer verpakken in wegwerpplastic, maar in herbruikbare kledinghoezen.

Heel wat grote winkelketens nemen al initiatieven om het gebruik van plastic te beperken. Ook Dienstenbedrijf BOD wil hiertoe bijdragen. “Tot nog toe werd in ons strijkatelier alle hangende kledij netjes verpakt in wegwerpplastic. Momenteel kunnen wij met het plastic dat we verbruiken, ruim 14.000 m2/jaar of meer dan twee voetbalvelden, bedekken. Een ecologische voetafdruk die we echter sterk willen reduceren door alle plastic te bannen”, aldus Steve Vandenberghe. BOD heeft met herbruikbare hoezen een duurzaam en handig alternatief gevonden voor dit wegwerpplastic. Vanaf september wordt gestopt met het verpakken in plastic en wordt voor de klanten die dit wensen overgeschakeld op het gebruik van nylon kledinghoezen. Deze zullen kunnen aangekocht worden tegen de prijs van 5 euro.