Diensten starten terug op Leen Belpaeme

16 juni 2020

09u26 0 Bredene Verschillende gemeentelijke diensten zijn opnieuw publiek toegankelijk volgens de gebruikelijke openingsuren. Ook de bibliotheek is opnieuw open tijdens de gewoonlijke openingsuren.

“De bib is opnieuw elke dag open voor de bezoekers. Dit betekent wel dat men geen nieuwe aanvragen meer kan doen voor de afhaaldienst. Wie nog een aanvraag openstaan heeft, kan deze tijdens de openingsuren ophalen. Dit kan aan de balie op het einde van het bezoek”, zegt schepen Kristof Vermeire. Vanaf 22 juni zal een reservatie 1 euro kosten. Materialen worden ook niet meer automatisch verlengd. Hou rekening met de uiterste uitleendatum of verleng online via ‘mijn bibliotheek’. Ook de infobalie van het MEC Staf Versluys is sedert maandag 8 juni geopend.