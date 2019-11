Dief (38) aangehouden nadat politie hem op heterdaad betrapt tijdens plunderen van ondergrondse garages Bart Boterman

29 november 2019

12u36 8 Bredene Een Oostendenaar van 38 zit in de cel op verdenking van verscheidene diefstallen uit garageboxen in een ondergrondse parking van een appartementsgebouw in Bredene-Sas. De politie kon hem snel arresteren na een melding over een verdachte toestand. Hij bewoog zich voort op een gestolen fiets en had heel wat gestolen spullen bij.

De feiten dateren van de nacht van woensdag op donderdag. Een getuige maakte melding van een verdachte toestand aan de Ostendialaan in Bredene, het zogenoemde Kop van ‘t Sas. “Onze patrouilles begaven zich onmiddellijk ter plaatse en troffen er de verdachte aan in de ondergrondse garage. De man was volledig in het donker gekleed en droeg schoenovertrekken en handschoenen. Hij had een elektrische fiets, een volgeladen rugzak en een soort reiskoffer bij. Bij nader onderzoek bleek de fiets enkele dagen geleden gestolen, ook al in een ondergrondse garagebox”, zegt commissaris Dennis Goes van de lokale politie Bredene/De Haan.

Gekend bij politie en gerecht

“De rugzak en koffer waren volgestouwd met allerlei goederen die gestolen waren uit bergruimtes en garageboxen. Het ging om een twintigtal flessen wijn, kledij en computermateriaal. Er werd ook inbrekersmateriaal bij hem aangetroffen”, gaat de commissaris verder. Het Brugse parket liet ook weten dat hij een dolk bij zich had op het moment van zijn arrestatie. Het gaat om een 38-jarige Oostendenaar die geen onbekende is voor politie en gerecht. De man stond onder probatievoorwaarden. Hij werd donderdagavond voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter en aangehouden. “Er zal verder onderzocht worden of de man voor andere feiten in aanmerking komt", voegt commissaris Dennis Goes nog toe.