Deelsteps komen zeker terug naar Bredene, maar het is wachten op de federale overheid Leen Belpaeme

28 mei 2020

11u11 0 Bredene Het Bredense schepencollege heeft aan bv Hoppsharing uit Lochristi een vergunning verleend om deelsteps aan te bieden. Wanneer je die opnieuw kan gebruiken, hangt af van het moment waarop de federale overheid dit opnieuw toelaat.

De deelsteps waren enkele maanden geleden te vinden in verscheidene kustgemeenten. Ze werden evenwel al voor de coronacrisis weggenomen, nadat aanbieder Circ werd overgenomen door Bird. Het bedrijf besliste om de activiteiten van Circ in België stop te zetten.

In Bredene werd de activiteit vorig najaar stopgezet. Op 20 april keurde de gemeenteraad het reglement rond de uitbating van deelsteps goed. Zo werd onder meer vastgelegd dat er maximaal 70 deelsteps mogen aangeboden worden en dat op sommige plaatsen een snelheidsbeperking van 15 per uur geldt. Intussen is de vergunning verleend aan bv Hoppsharing uit Lochristi. Dit geldt voor één jaar vanaf de datum waarop de federale overheid deze activiteit opnieuw toelaat.

Van zodra een goedkeuring het geval is, zou het bedrijf nog een maand nodig hebben voor de opstart.