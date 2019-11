De Morootjes en Middenschool Bredene wandelen en lopen ten voordele van Rode Neuzen Dag Timmy Van Assche

22 november 2019

17u52 0 Bredene Een warme samenwerking tussen basisschool de Morootjes in de Oostendse wijk Opex en de Autonome Middenschool van Bredene. Samen organiseerden ze een wandel- en loopevenement ten voordele van de Rode Neuzen Dag.

De start lag bij de Spuikom, ter hoogte van de Thomas Van Loostraat, en de aankomst was voorzien in de Nukkerwijkstraat, even verderop in Bredene. Tientallen kinderen en hun ouders bonden strak de veters aan. Maar vooraleer het startschot weerklonk, was er een opwarmsessie om helemaal in de ‘mood’ te komen. Gelukkig waren er ook verschillende ‘sneukelkraampjes’ waar iedereen wat energie kon opdoen. Natuurlijk gingen de bekende rode neuzen zelf ook vlotjes over de toonbank. Elke deelnemer kreeg, tot slot, een verrassing mee naar huis.