De Lijn-winkels in Bredene blijven dicht: “Koop ticket via automaat” Leen Belpaeme

01 juli 2020

14u40 0 Bredene De Lijnwinkels in Bredene zullen deze zomer niet opengaan. Het Bredens gemeentebestuur werd daarvan één dag voor de start van de zomervakantie door vervoersmaatschappij De Lijn op de hoogte gebracht. Het gemeentebestuur is niet gelukkig met de beslissing.

“We werden zéér laattijdig op de hoogte gebracht”, zegt schepen Kristof Vermeire, die namens het gemeentebestuur zetelt in de vervoerregio. “Wellicht wil De Lijn op deze manier vermijden dat er door ons nog wordt gereageerd.” Bredene is vooral kwaad dat alle drie de Lijnwinkels in Bredene zonder overleg werden gesloten. Gemeentebesturen en De Lijn zijn namelijk partners. “Het is ons niet duidelijk waarom deze beslissing is genomen. In andere kustgemeenten waar het minder druk is dan in Bredene, werd wel een aantal Lijnwinkels behouden. Waarom worden net hier dan wel alle winkels gesloten?”, vraagt schepen Vermeire zich af.

Volgens De Lijn werden de Lijnwinkels vervangen door ticketautomaten. “Hierdoor heeft iedereen nog altijd de mogelijkheid om ter plaatse een ticket te kopen. We zijn bezig met een algemene operatie om de tickets te automatiseren. In dat kader werden enkele Lijnwinkels gesloten. Er is bij de beslissing vooral gekeken naar de verkoop”, vertelt een woordvoerder van De Lijn. “Tijdens de bijeenkomst van de vervoerregio vorige week werd hier echter met geen woord over gerept”, zegt schepen Vermeire nog. “Lijnwinkels zijn voor een kustgemeente ook meer dan alleen maar verkooppunten voor vervoersbewijzen. Het zijn belangrijke informatiepunten voor toeristen. Enkele jaren geleden werden alle Lijnwinkels nog vernieuwd en nu vernemen we dat er zelfs al wordt bekeken om in de toekomst de Lijnwinkels te verwijderen. Onbegrijpelijk”, besluit hij.