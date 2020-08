Cowboy Henk toont op ludieke manier de voordelen van offshore windmolens in openluchtexpo Leen Belpaeme

21 augustus 2020

12u30 0 Bredene België is de op drie na grootste offshore windenergieproducent ter wereld. Om de sector meer in de kijker te zetten opende POM West-Vlaanderen op de Spinoladijk in Bredene de tentoonstelling Offshore windenergie, een zee van voordelen. De expo bestaat uit tien schilderijen waarin Cowboy Henk de troeven van windenergie op zee in de kijker zet.

De offshore windindustriesector is de laatste 10 jaar sterk aanwezig in West-Vlaanderen en breidt nog altijd uit. Tegen eind 2020 leveren de Belgische windmolenparken een maximaal vermogen van 2,2 gigawatt, evenveel als twee moderne kerncentrales. Hiermee kunnen 2 miljoen huishoudens van energie voorzien worden. En dat ondanks de relatief kleine kustlijn in vergelijking met landen als Nederland of Denemarken. Tegen 2026 kan de capaciteit zelfs verdubbeld worden met de bouw van nieuwe windmolenparken. Toch is de sector relatief onbekend bij het grote publiek. “De sector creëert heel wat jobs op zee. Een van de grootste uitdagingen is dan ook het vinden van gekwalificeerd personeel. Voor veel mensen is deze sector echter onbekend terrein”, zegt Geert Dangreau van POM West-Vlaanderen. “We geloven in de blauwe toekomst en we willen ook het publiek meekrijgen in dit verhaal. Daarom werd het duo Herr Seele en Kamagurka gevraagd om een reeks cartoons te schilderen waarin Cowboy Henk op een ludieke manier de pluspunten van windmolens illustreert.

De expo kan nog tot eind september op de Spinoladijk in Bredene bezocht worden. Wie nog meer informatie wil kan terecht op www.koningzeewind.be.