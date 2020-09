Corona noopt SV Bredene tot uitstel openingsmatch: “Misten te veel spelers om competitief elftal op de been te kunnen brengen” Bert Denolf

14 september 2020

16u26 0 Bredene Dat het geen gewoon voetbalseizoen zou worden, stond al lang voor het openingsweekend in de sterren geschreven. Tweedeprovincialer Bredene ondervond meteen de gevolgen van het coronaprotocol van Voetbal Vlaanderen en zag zich genoodzaakt om afgelopen weekend de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Lichtervelde uit te stellen.

“Een week voor de competitiestart kregen we het bericht dat één speler positief getest had op Covid-19”, legt trainer Frank Bruyneel uit. “We namen meteen onze verantwoordelijkheid door de voltallige spelersgroep en technische staf te laten testen. Iedereen legde een negatieve test af, maar daarmee was de kous nog niet af. Sommige huisdokters zijn strenger dan andere. Acht spelers kregen van hun arts te horen dat ze binnen enkele dagen nog eens een test moeten ondergaan en zichzelf best één week in preventieve quarantaine plaatsen. Op die manier misten wij het voorbije weekend te veel spelers om een competitief elftal op de been te brengen. Als er vijf spelers besmet of in (preventieve) quarantaine zitten, krijg je van de KBVB de kans om je wedstrijd uit te stellen. De keuze om die match te verplaatsen was snel gemaakt, want ik wil graag mijn sterkst mogelijke elftal op de mat brengen.”

Dure plaatsjes

Komen er nog andere wedstrijden in gevaar voor SV Bredene? “Wij gaan ervan uit dat we goed nieuws krijgen en we dinsdag de trainingen kunnen hervatten”, gaat Bruyneel voort. “De wedstrijd van komend weekend op het veld van promovendus Loppem zou niet in gevaar mogen komen. Na een onevenwichtige voorbereiding – zo speelden we maar twee oefenmatchen in plaats van de geplande negen – staan we te popelen om aan het echte werk te beginnen. Er vond niet veel spelersverloop plaats en met een twintigtal A-kernspelers zijn de plaatsjes in de basiself duur. Ambitie om te promoveren is er niet, want het financiële plaatje moet, zeker in deze moeilijke tijden, ook kloppen. In mijn eerste jaar als trainer hier wil ik in de eerste plaats voort bouwen op de goede prestaties van vorig seizoen, toen de kustploeg in de subtop van het klassement eindigde.”