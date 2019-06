Combi belandt op dak na spectaculair ongeval: twee politiemensen en twee automobilisten lichtgewond Bart Boterman

26 juni 2019

19u07 0 Bredene Op het kruispunt van de Zeelaan en de Koninkijke Baan in Bredene is iets over 17 uur een zwaar ongeval gebeurd met een politiecombi. Het politievoertuig reed prioritair en botste tegen twee auto’s en belandde op het dak. Er vielen vier lichtgewonden.

“Onze patrouille reed prioritair op de Koninklijke Baan en was onderweg voor een inbraakalarm”, vertelt politiecommissaris Dennis Goes van de politiezone Bredene/De Haan. “De combi wilde indraaien in de Zeelaan en reed daarbij door het rode licht, wat toegelaten is bij prioritair rijden. De politiemensen hadden echter te laat gezien dat er net op dat moment een auto over stak. De combi botste tegen de auto, kwam tegen een ander voertuig terecht en belandde op zijn dak”, aldus de commissaris. Volgens hem raakten de twee politiemensen lichtgewond en werden ze naar het ziekenhuis overgebracht, zonder zichtbare letsels. De twee andere betrokken automobilisten raakten eveneens lichtgewond. Een van hen werd eveneens met de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis, de andere zou zelf een dokter raadplegen.

Door het ongeval was er enige verkeershinder rond het kruispunt van de Zeelaan. De politie van Oostende kwam ter plaatse om onafhankelijk de vaststellingen te doen. “Het is jammer dat dit ongeval is gebeurd, maar het zijn risico’s die verbonden zijn aan het prioritair rijden”, besluit Goes. Rond 18.45 uur was de baan opnieuw vrij. Het inbraakalarm bleek overigens vals alarm.