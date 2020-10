Champagnefestival gaat door met tijdsloten: “Blij dat er eindelijk opnieuw een evenement in Bredene plaatsvindt” Leen Belpaeme

02 oktober 2020

14u08 0 Bredene In het Staf Versluyscentrum in Bredene gaat op 9 oktober het Champagnefestival van start. Het is er meteen het eerste evenement na een coronazomer waarin alle activiteiten werden geannuleerd. Er wordt wel met tijdsloten gewerkt.

“Het hoeft geen uitleg dat iets organiseren binnen de grenzen van de coronamaatregelen een hele uitdaging is,” zegt organisator Nancy Cattrysse. “Samen met het team van het Staf Versluyscentrum werd een draaiboek opgesteld, de opstelling besproken en het event afgetoetst aan alle geldende maatregelen. Zo zijn ook alle standhouders, net als in de horeca, verplicht om de bezoekers aan tafel te bedienen. Naar jaarlijkse gewoonte is er ook een champagneontbijt. Dat gaat normaal door in buffetvorm, maar dit jaar kiezen we voor een ‘breakfast-in-a-box’ dat per koppel ter plaatse wordt genuttigd.”

Rendabel

Om het evenement rendabel te maken, wordt dit jaar gewerkt met tijdsloten. De plaatsen zijn beperkt tot 150 personen per tijdsslot. “We zijn in de eerste plaats blij dat er na een lange radiostilte opnieuw een evenement kan en mag doorgaan” zegt schepen Alain Lynneel. “We hebben er alles aan gedaan om het voor de organisator mogelijk te maken een rendabel en veilig festival te organiseren. We stellen bijkomende ruimtes ter beschikking, bieden ons reservatiesysteem aan, zetten ontsmettingsgel klaar.”

Het Champagnefestival in Bredene vindt op 9, 10 en 11 oktober plaats. Reserveren is verplicht en kan via www.stafversluyscentrum.be. Voor het champagneontbijt kan rechtstreeks bij de organisator worden gereserveerd via nancy.cattrysse@telenet.be.