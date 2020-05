Centrumlaan en Schoollaan worden afgesloten tijdens werkzaamheden Leen Belpaeme

06 mei 2020

16u43 0 Bredene Naar aanleiding van herstellingswerken aan het wegdek zullen de Centrumlaan en de Schoollaan in Bredene plaatselijk afgesloten worden voor het verkeer.

De werken zijn ondertussen gestart en er is een omleiding voorzien. De werken zullen een drietal weken duren. De bussen zullen de omleiding volgen via een alternatieve route waar tijdelijke haltes worden voorzien. De bushaltes ter hoogte van het Centrumplein worden tijdelijk niet bediend. Buslijn 4 rijdt niet langs het Centrumplein (de halte daar wordt verplaatst naar de Duinenstraat) maar volgt de Duinenstraat tot aan de Frankijklaan (de oorspronkelijke halte in de Zeelaan wordt verplaatst naar de Frankrijklaan). Buslijnen 9 en 89 rijden langs de Zeelaan tot aan de Keerweg. Er wordt een tijdelijke halte voorzien aan de Keerweg (ter hoogte van de Christelijke Mutualiteit).

In het gedeelte van de Wilgenlaan tussen het kruispunt met de Populierenlaan en de Duinenstraat wordt tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten. Om het verkeer vlotter te kunnen laten verlopen, zal er gedurende deze periode een stilstand- en parkeerverbod worden ingevoerd aan de zijde van de onpare huisnummers. Het permanent parkeerverbod aan de zijde van de pare huisnummers blijft behouden.