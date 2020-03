Carnavalisten delen snoep uit voor woonzorgcentrum Jacky Maes Leen Belpaeme

31 maart 2020

10u04 0 Bredene De Spekke Vrienden met een Hart hebben een pallet snoep overhandigd aan de sociale dienst van Bredene.

Door de afgelasting van heel wat carnavalstoeten hadden de carnavalisten heel wat snoep over. Schepen Alain Lynneel en Kurt Vansteenkiste van het Hof Der Prinsen hebben daarom een overeenkomst gemaakt met André Herregodts van De Spekke Vrienden met een Hart. Ze overhandigden samen honderden zakken en zakjes in dozen met allerlei soorten snoep. De snoep zal verdeeld worden onder de bewoners van het WZC Jacky Maes en de sociale dienst zal ze verdelen via hun kanalen naar de mensen toe.