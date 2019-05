Caravan brandt volledig uit op camping, bewoonster loopt brandwonden op Bart Boterman

28 mei 2019

11u53 5 Bredene Op een camping in Bredene raakte maandagnacht rond 3.40 een bewoonster gewond door een steekvlam uit een gasfles. Haar caravan brandde volledig uit.

De zware nachtelijke brand woedde op camping Duinzicht in de Rozenlaan in Bredene. De vrouw belde zelf de hulpdiensten nadat ze geraakt werd door een steekvlam uit een slecht werkende gasfles. Brandweer en politie snelden meteen ter plaatse, maar kon niet verhinderen dat de caravan volledig in vlammen op ging. Het slachtoffer, een 31-jarige vrouw, liep brandwonden in het gezicht en aan de armen op. Volgens de politie Bredene/De Haan raakte de vrouw lichtgewond en werd ze naar het AZ Damiaan in Oostende overgebracht. Een opname in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek bleek niet nodig. Vier aanpalende caravans liepen schade op door de hitte. Er was niemand aanwezig in die caravans.