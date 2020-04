Burgemeester Bredene verbolgen na "domme quote" van minister Demir over waardebon voor tweedeverblijvers ADN

05 april 2020

10u12

Bron: Belga 0 Bredene Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) riep de kustburgemeesters in De Zondag op om de tweedeverblijvers een waardebon te geven. Steve Vandenberghe (sp.a), burgemeester van Bredene, reageert als door een wesp gestoken. "Met die ene domme quote zet de minister al ons werk op de helling."

Tijdens de coronacrisis zijn alle niet-essentiële verplaatsingen verboden, waardoor tweedeverblijvers voorlopig niet welkom zijn aan de kust.

Onbegrip

De kwestie lijkt op veel onbegrip te stuiten bij de tweedeverblijvers, die zich afvragen waarom ze wel nog tweedeverblijfstaks moeten betalen. Sommigen proberen zelfs hun domicilie aan te passen om toch naar de kust te kunnen afzakken.



Demir stelt in De Zondag voor om de tweedeverblijvers ter compensatie een waardebon te geven. De minister zegt bezorgd te zijn om de toeristische sector. Ze vreest dat de sector de laatste zal zijn die kan heropstarten. Volgens een inschatting van Toerisme Vlaanderen zou de coronacrisis zorgen voor een omzetverlies van anderhalf miljard euro per maand.

De tweedeverblijvers zullen de eerste toeristen zijn na de crisis. We gaan hen nodig hebben. Geef hen daarom een waardebon voor de lokale economie. Dat kan de toeristische relance vooruit helpen Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA)

Demir lanceert daarom de oproep voor een waardebon voor de tweedeverblijvers. “De tweedeverblijvers zullen de eerste toeristen zijn na de crisis. We gaan hen nodig hebben. Geef hen daarom een waardebon voor de lokale economie. Dat kan de toeristische relance vooruit helpen”.

“Bijzonder boos”

Met die uitspraak gooit ze volgens burgemeester en Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe enkel olie op het vuur. "Ik ben bijzonder boos. Wij worden overrompeld met vragen van tweedeverblijvers, maar we hielden één lijn aan met alle kustburgemeesters. Ook de samenwerking met de gouverneur is uitstekend. Met die ene domme quote zet de minister al ons werk op de helling. Het is gewoon van de pot gerukt."

De Bredense burgemeester benadrukt ook dat de gezondheid en de veiligheid van de mensen tijdens de crisis voorop moeten staan. "Het kusttoerisme is voor mij ook belangrijk. Iedereen is met open armen welkom, eens de crisis voorbij is. Nu zijn dergelijke dwaze uitspraken niet aan de orde.”

