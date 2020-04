Burgemeester Bredene roept op aan vooravond belangrijke vergadering: “Geen marktje, geen optreden, geen wijkfeest! Kustgemeenten moeten àlle zomerevenementen schrappen” Timmy Van Assche

28 april 2020

18u46 0 Bredene Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) van Bredene roept zijn collega’s aan de kust op om deze zomer geen enkel evenement te laten plaatsvinden. En als hij zegt geen enkel, bedoelt hij ook niet één event dat volk bij elkaar brengt. “Mensen hebben nu echt wel nood aan duidelijkheid en wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen.”

Als het van Vandenberghe afhangt, wordt er deze zomer niet één zomerevenement aan de kust georganiseerd - van muziekoptreden tot straatfeest. “Geen enkel”, benadrukt hij. “Kijk, de federale overheid stelde dat er geen massa-evenementen mogen georganiseerd worden. Intussen weten we nog altijd niet wat zij verstaan onder een groot of klein evenement. Intussen hebben mensen nood aan duidelijkheid, leiderschap en verantwoordelijkheid. Ik roep mijn collega-kustburgemeesters op om deze zomer geen enkel - groot noch klein – zomerevenement te laten doorgaan. Waarom? Een zomerdag aan zee lokt wel meer dan vijf keer zoveel volk naar onze stranden dan een festival als Tomorrowland. Onze politiediensten zullen de handen vol hebben om toe te zien op de coronamaatregelen op het strand, maar ook in de winkelstraten. Ik wil de politie niet nog eens belasten door te gaan controleren op evenementen. Dat brengt ons bij m’n tweede punt. Een klein evenement dat normaal gezien honderd bezoekers verwacht, kan dit keer misschien uitgroeien tot een event van drie-, vier- of vijfhonderd man, net omdat grote activiteiten al zijn geschrapt. Ik denk bijvoorbeeld aan een wijkfeest, waar mensen van enkele straten verderop in grote getale samenkomen omdat ze elkaar al zo lang niet gezien hebben. Dat is de kat bij de melk zetten, hé, en dat wil ik absoluut vermijden.”

Strandbars

“Ik zou horecazaken ook vragen om bijvoorbeeld geen optredens in cafés te organiseren, om dezelfde redenen. Kijk, gezien de huidige omstandigheden zullen we al blij mogen zijn dat restaurants en cafés mogen openen. Laat ons inzetten op beleving en genieten. Dat kan ook zonder evenementen.” Strandbars, traditioneel toch een attractie op zich, wil Vandenberghe open houden. “Die beschouw ik als een handelszaak waar we alle veiligheidsregels kunnen afdwingen. Uitbaters zullen geen fuif of optredens mogen organiseren, maar kunnen wel klanten ontvangen.”

Veiligheid

Vandenberghe hamert op volksgezondheid en veiligheid. “Belangrijk is dat we besmetting en gezondheidsrisico sterk beperken. Maar anderzijds ontlasten we ook de politiediensten. Want de politie zal tijdens de zomer voor andere belangrijke taken moeten worden ingezet, zoals controle op mobiliteit en op het houden van afstand op de stranden, de publieke plaatsen en toeristische zone.”