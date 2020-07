Burgemeester Bredene haalt uit naar Nationale Veiligheidsraad. “De mensen zien de bomen door het bos niet meer en wij mogen het weer oplossen” Leen Belpaeme

25 juli 2020

11u20 0 Bredene Vlaams parlementslid en burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (sp.a) heeft een oproep gelanceerd naar de Nationale Veiligheidsraad om een duidelijke, doorgedreven en eenduidige beslissing te nemen voor het ganse land over het dragen van mondmaskers. “Er is een manifest gebrek aan daadkracht en duidelijke richtlijnen.”

Elke gemeente heeft ondertussen zijn eigen regels opgesteld rond het dragen van een mondmasker en dat kan lokaal heel erg verschillen. Zo moet je in Oostende in de ganse bebouwde kom een mondmasker dragen, maar niet als je fietst, met de step rijdt of een sport beoefend. Ook andere gemeenten in de regio verplichten een mondmasker in de bebouwde kom zoals De Panne. In Veurne is een mondmasker verplicht tussen 10 tot 19 uur in bepaalde straten in het centrum. De gouverneur besliste gisteren dan weer om een mondmasker te verplichten op alle zeedijken aan de kust. Bij elke beslissing horen per gemeente bovendien nog aparte uitzonderingen. Zo geldt in Bredene bijvoorbeeld een uitzondeling in de winkelstraten voor de tijd nodig voor het consumeren van voedingswaren aangeboden via raamverkoop zoals ijsjes. Kunt u nog volgen?

“Ik heb vandaag al drie telefoontjes gekregen van mensen die gewoon niet meer weten wat ze moeten doen. Ze durven niet buitenkomen of naar een andere gemeente afzakken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?", zegt burgemeester Steve Vandenberghe. “De nationale crisiscel laat de verantwoordelijkheid over aan de lokale besturen die in eer en geweten een goed bedoeld eigen mondmaskerreglement goedkeuren om hun inwoners te beschermen. Maar daardoor zien onze mensen door het bos de bomen niet meer. Het probleem van in het begin is dat de Veiligheidsraad een manifest gebrek heeft een daadkracht en duidelijkheid. Het is altijd lichtgrijs en donkergrijs. Ze moeten zeggen wat de beslissing en die doorvoeren voor gans het land. Je moet toch ook niet in Bredene voor het rood stoppen, maar in Oostende dan weer doorrijden als het rood is. Maak maatregelen die duidelijk zijn en streng genoeg zijn. Ik ben in verlof in Tenerife, hier is het zo duidelijk dat iedereen hier een mondmasker aan heeft. De mensen weten het en de politie controleert. Het is een transparante beslissing die overal hetzelfde is. Bij ons is het chaos troef en de burgemeesters moeten het weer oplossen, wij zijn de dweilen van de wetstraat. Je kan de burgemeesters niets verwijten, zij doen hun best, maar wij moeten het oplossen want wij zijn het eerste aanspreekpunt voor onze burgers.”