Brouwerij Betsy lanceert amuse-routes: met fiets of te voet door Bredene en vier keer stoppen voor lekkernij Leen Belpaeme

05 juli 2019

18u40 1 Bredene Je kan deze zomer in Bredene elke dag één wandelroute en één fietsroute volgen met onderweg vier haltes in lokale handelszaken voor een amuse. In totaal zijn er vier routes uitgestippeld door Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy. De Amuse-routes zijn een van de vele initiatieven van de lokale brouwerij. “We gaan voor een totaalconcept.”

Brouwerij Betsy is in korte tijd uitgegroeid tot een lokale trots in Bredene. Niet enkel is er de Blonde Betsy, de Brunette en de Gin. Je kan ook al een broodje kopen gebakken met de Brunette en deze zomer zijn er speciale amuse-routes. “Ik vind wandel- en fietstochten zelf heel leuk en zo ben ik op een idee gekomen waarbij iedereen voordeel heeft. De gemeente kan een leuke activiteit aanbieden, de deelnemende horecazaken krijgen extra klanten over de vloer en de bezoekers ontdekken enkele leuke plekjes in Bredene. Deelnemers kunnen een kaart afhalen aan de balie van het toerismebureau in het MEC Staf Versluys. Per dag is er een wandel- en een fietstocht ter beschikking. Per dag hangt de route ook af van de openingsuren van de zaken. Ze krijgen vier bonnen waarmee ze telkens een amuse krijgen. De drank kopen ze zelf ter plaatse. Ze kunnen een Betsy drinken, maar ze zijn zeker niet verplicht”, duidt initiatiefnemer Jurgen Tavernier.

Marketing maar anders

De bieren van Brouwerij Betsy zijn ondertussen in een 60-tal zaken verkrijgbaar in Bredene en omstreken. Het blijft weliswaar een bijberoep voor Tavernier. “Het is begonnen met een groep vrienden, maar ondertussen blijven we verderdoen. We verkopen zo’n 30.000 liter per jaar en zitten al aan zo’n 1.000 flessen gin in de eerste zes maanden. Ik ga niet graag de baan op om onze producten aan de man te brengen, dus pakken we het anders aan. Ik concentreer me vooral op onze eigen streek en ga voor een totaalconcept met heel wat initiatieven, zoals een minigolftornooi, een zoektocht en een petanquetornooi. En we hebben bijvoorbeeld ook meegedaan aan de carnavalsstoet in Bredene verkleed als een Blonde Betsy.”

Zelfs koffie

In Bakkerij De Baene in Bredene ontwikkelde bakker Steve een bruinbrood vol aroma’s met het bier Brunette in verwerkt. “In november komen we zelf ook met enkele nieuwe producten. We zijn bezig met een testbrouwsel voor een tripel. We werken ook samen met Aroma-koffie in Oostende voor een Betsy Flemish-koffie en we maken een jenever op basis van de Blonde Betsy. Het is enorm druk, maar er is nog groeimarge.”

De gemeente wil de lokale brouwerij in de toekomst nog meer uitspelen als lokaal product. “Betsy is belangrijk voor onze lokale economie. Voor ons zijn Bredense talenten een geschenk uit de hemel en we willen ze dan ook ten volle ondersteunen”, vertelt burgemeester Steve Vandenberghe.