Bromfietser gewond naar ziekenhuis na aanrijding met personenwagen Bart Boterman

27 april 2020

17u56 0 Bredene In de Brugsesteenweg in Bredene is maandagmorgen iets over 8 uur een bromfietser (52) gewond geraakt na een aanrijding met een personenwagen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van chocoladefabriek Jacali. De Vespa botste met een Dacia Logan. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet geheel duidelijk en worden onderzocht. Het slachtoffer kwam hard op de grond terecht en werd naar het ziekenhuis overgebracht met de ambulance. Volgens de politie van Bredene/De Haan is er geen levensgevaar. Er was geen alcohol in het spel, laat de politie weten.