Bredense kerstmarkt zoekt bezoekers Leen Belpaeme

27 december 2019

18u30 3 Bredene De kerstmarkt in Bredene is bijna een week geopend, maar vooralsnog is het een tegenslag voor de deelnemende handelaars. Zij hopen dat er in de komende dagen wat meer mensen langskomen om tenminste uit de kosten te raken. Zaterdag komt alvast de Bredense revue van schepen Alain Lynneel langs. “Er is niets mis met het concept, maar het is moeilijk concurreren met een grote stad.”

De voorbije jaren had Bredene een ijspiste op het duinenplein met een gezellige almhut en enkele kraampjes. Dit jaar werd gekozen voor kerstmarkt op het marktplein. Wie een bezoekje brengt kan proeven van het harde labeur van de handelaars met onder meer escargots, oliebollen en een Bredens biertje, maar de voorbije week was de opkomst bedroevend laag. De meeste handelaars vrezen dat ze hun kosten, zo’n 1200 tot 1350 euro per kotje, er niet eens zullen uithalen. “Momenteel heb ik vooral al bezoekers gezien die ik zelf ken en die speciaal langskomen om ons te steunen”, zegt Bredenaar Jürgen Tavernier van brouwerij Betsy. “Als het zo verder gaat, ga ik er fors aan verliezen en het is ook niet echt plezant voor ons.” Bij het oliebollenkraam is de uitbater hoopvol dat het nog wat zal aantrekken. Iets verderop is Ivan Van Rijsbergen alvast teleurgesteld dat ze wat verborgen staan achter de kermismolen. “De weinige mensen die er zijn zien ons amper staan. We wilden hier houten vaten zetten als tafels en dat mocht niet. We wilden het hier eens proberen in Bredene, maar tot nog toe valt het niet mee.” Enkele handelaars voelen zich ook bedrogen. “Er was ons gezegd dat er 12 kraampjes gingen staan, maar uiteindelijk zijn het er veel minder.”

Regen

Volgens organisator Serge Gobin kwam er geen reactie vanuit de 90 cultuur- en sportverenigingen die werden aangesproken. “Ze mochten hier nochtans staan voor een heel laag bedrag. Als niemand reageert is het moeilijk om meer kraampjes aan te trekken. Alle kerstmarkten hebben het op dit moment bovendien moeilijk door de vele regen. Er komen nu vijf mooie dagen aan, hopelijk trekt het dan wat aan. Sowieso zijn er heel weinig toeristen in Bredene momenteel.” Dat merkt ook schepen van Toerisme Alain Lynneel op. Verschillende mensen bevestigen echter dat de plannen voor de kerstmarkt een paar keer veranderd zijn en dat daar misschien ook een oorzaak ligt. Er werd pas laat beslist om geen ijspiste te plaatsen. Daarnaast kunnen ook de wegenwerken in de Kapelstraat een rol spelen. “We kunnen niet concurreren met een stad als Oostende met een ijspiste, maar er is wel degelijk veel te doen. Er is een programma uitgewerkt met optredens. Het is geen slecht concept, maar we zullen naar volgend jaar toe een analyse moeten maken met de organisator”, vertelt schepen Lynneel.

De schepen doet alvast een warme oproep aan de Bredenaars om eens langs te komen. “Er staan kermisattracties voor de kinderen en je kan iets eten en drinken. Zaterdag om 19 uur treedt het Breinings revuutje alvast aan. De show gaat een mix zijn van muziek , dans en zang. Wie nog zijn lichtje heeft van op de Bredense Revue en hem meebrengt tijdens ons optreden maakt kans die avond voor een mooie prijs te winnen”, licht de schepen toe.

De kerstmarkt is tijdens de week open vanaf 17 uur en in het weekend vanaf 12.30 uur.