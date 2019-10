Bredense adviesraad voor ruimtelijke ordening geïnstalleerd Leen Belpaeme

10 oktober 2019

19u07 0 Bredene De Bredense GECORO of Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is officieel geïnstalleerd.

De GECORO onder het voorzitterschap van architect Erwin Mahieu adviseert het gemeentebestuur bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen in het algemeen over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. Dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging. “De GECORO heeft bijgevolg een belangrijke functie in een gemeente die in volle ontwikkeling is. Het verheugt me dan ook heel wat mensen die elk over een uitgesproken expertise en ervaring beschikken zich kandidaat hebben gesteld voor dit adviesorgaan. De GECORO zal onder meer nauw worden betrokken bij het handhavingsbeleid dat het gemeentebestuur inzake ruimtelijke ordening wil uitwerken”, licht schepen voor ruimtelijke ordening Kristof Vermeire toe.

