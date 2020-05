Bredene zoekt jobstudenten voor ‘social distancing team’ deze zomer Leen Belpaeme

06 mei 2020

16u26 6 Bredene Bredene zal deze zomer een ‘social distancing team’ oprichten dat er bij de strandbezoekers moet voor zorgen dat de regels worden nageleefd.

Het gemeentebestuur van Bredene is op zoek naar 21 jobstudenten die inwoners en toeristen deze zomer zullen wijzen op het belang om zich aan de voorschriften van de coronamaatregelen te houden. “We willen die jongeren inschakelen om proactief te helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld meehelpen als een bewaakte post volzet is en mensen naar een andere zone moeten gestuurd worden. We willen vooral inzetten op sensibilisering en preventie deze zomer”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) De burgemeester wil daarmee onder meer de redders ontlasten. “Zij moeten hun ogen op het water kunnen houden en niet wakker liggen van social distancing op het strand.”

Klantgericht

De gemeente zoekt jongeren die klantgericht en vriendelijk zijn. “Ze moeten communicatief zijn, oplossingsgericht kunnen denken en ook wat verantwoordelijkheidszin hebben. De bedoeling is om met een vriendelijke aanpak de afstandsregels op het strand toe te passen, niet om boetes uit te delen.” De gemeente zal 10 jongeren inzetten in juli en 11 in augustus. Op andere diensten zullen de jobstudenten dan weer geschrapt worden. “We hebben normaal gezien jobstudenten die werken voor de toeristische dienst. Vermits er geen activiteiten zullen georganiseerd worden vallen deze functies weg.”

Interesse? Solliciteren kan door een mail te sturen naar personeelsdienst@bredene.be voor vrijdag 5 juni. Meer info? www.bredene.be/vacatures