Bredene ziet streng toe op handhaving van coronamaatregelen Leen Belpaeme

20 maart 2020

15u34 1 Bredene Het gemeentebestuur van Bredene laat nauwgezet controleren of de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus goed worden opgevolgd. Zo zal de burgemeester w arenhuizen die de regels rond social distancing niet handhaven, sluiten.

Omdat klanten minstens 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar, mogen supermarkten niet te veel klanten tegelijkertijd binnen laten. De lokale politiezone zal controleren of dat overal gebeurt. Op 1 april zou normaal gezien de vernieuwde Colruyt openen in Bredene. De opening wordt echter uitgesteld voor onbepaalde tijd. Maar er is nog meer. Terrassen moeten door de uitbaters van horecazaken zelf onbruikbaar worden gemaakt, om samenscholingen te vermijden. Ook hier zal de politie streng tegen optreden. De campings zijn inmiddels gesloten, bezoekers zijn niet toegelaten. “Enkele permanente bewoners mogen wel op de camping blijven”, laat burgemeester Steve Vandenberghe weten. Er wordt ook gevraagd om niet langer kledij te deponeren in de speciale containers die op verschillende plaatsen op het grondgebied staan. Deze containers worden niet meer geledigd. De gemeente laat verder nu al weten dat alle activiteiten in mei en juni worden afgelast.