Bredene zet deuren open voor maximum 140 deelsteps Leen Belpaeme

27 februari 2020

13u18 1 Bredene Het proefproject met deelsteps werd positief geëvalueerd in Bredene. Daarom wil het gemeentebestuur deelsteps nu permanent mogelijk maken binnen een regelgevend kader. De gemeente voorziet de mogelijkheid voor maximum 2 vergunningen voor exploitatie van deelsteps, met elk minimum 50 en maximum 70 deelsteps.

Aan de gemeenteraad zal - voorgesteld worden om een reglement voor de exploitatie van deelsteps vast te stellen met diverse vergunningsvoorwaarden en -modaliteiten. Het doel van dit reglement is dan ook om deelsteps gecontroleerd in te zetten op het openbaar domein, om het kwaliteits- en gebruiksniveau van de steps te bewaken met oog op openbare orde. De minimumleeftijd voor het gebruik van de steps is 16 jaar en er geldt een maximumsnelheid van 25 km/u, met een beperking tot 15 km/u op het dubbelrichtingsfietspad langs de Kapelstraat en tussen Duinenplein en het Astridcomplex. Er zullen deelsteps ter beschikking gesteld worden op volgende locaties: Duinenplein langs Kapelstraat, ter hoogte van de minigolf, parking markt, parking MEC Staf Versluys, Kapelstraat t.h.v. Koningin Astridlaan 1, Dorpsstraat t.h.v. nr. 44, gemeentelijk sportcentrum, Centrumplein, Klemskerkestraat t.h.v. aansluiting met Kapelstraat, Prinses Elisabethlaan t.h.v. gemeenschapscentrum, Buurtspoortwegstraat t.h.v. VBS Don Bosco en Brugsesteenweg t.h.v. VBS Don Bosco.