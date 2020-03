Bredene zal toezien op social distancing en vernieuwde Colruyt gaat niet open op 1 april Leen Belpaeme

20 maart 2020

15u34 0 Bredene Het gemeentebestuur van Bredene benadrukt bij de start van het weekend dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven als ze niet écht buiten moeten. Er zijn ook enkele nieuwe maatregelen getroffen om te controleren of iedereen zich aan de regels houdt.

Warenhuizen die de ‘social distancing’-regels, waarbij mensen minstens 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar, niet doen naleven zullen bijvoorbeeld door de burgemeester worden gesloten. Terrassen moeten door de uitbaters zelf onbruikbaar worden gemaakt. In beide gevallen zullen door de lokale politiezone en het gemeentebestuur controles worden uitgevoerd. Op 1 april zou normaal gezien de vernieuwde Colruyt openen in Bredene. Deze week viel daarvoor nog een brief in de bus bij veel klanten. De winkel zal echter niet opengaan op de voorzien datum. Ook de officiële opening op 31 maart gaat niet door.

Bredene zal net als de andere kustgemeenten ook controles uitvoeren op tweedeverblijvers en toeristen. “De politie zal streng optreden tegen wie de maatregelen inzake samenscholingen niet naleeft. De lokale politie Bredene-De Haan zal controleren op mensen die naar de kust komen of hun tweede verblijf in Bredene bezoeken. Campings zijn gesloten, bezoekers zijn dus niet toegelaten. Enkele permanente bewoners mogen op de camping blijven”, laat burgemeester Steve Vandenberghe weten.

Er wordt als laatste ook gevraagd om niet langer kledij te deponeren in de speciale containers die op verschillende plaatsen op het grondgebied staan. Deze containers worden immers ook niet meer geledigd. De gemeente laat nu ook al weten dat alle activiteiten in mei en juni worden afgelast.