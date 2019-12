Bredene wintert op het Marktplein Leen Belpaeme

18 december 2019

13u24 14 Bredene Door de werken in de Kapelstraat gooit het gemeentebestuur van Bredene de eindejaarsactiviteiten over een andere boeg. Van 21 december tot 5 januari wordt een kerstmarkt opgezet op de markt van Bredene.

De voorbije jaren was er op het Duinenplein een schaatspiste met chalet om de winter in Bredene aan te kleden. Door de werken in de Kapelstraat wordt het Duinenplein gebruikt als extra parking. Bredene wil toch iets organiseren en vanaf komend weekend kan je terecht op het marktplein bij één van de chalets of in de Ice Bar. Voor de allerkleinsten valt er ook veel te beleven. Ook zij kunnen meegenieten van een optreden én er zijn kermisattracties aanwezig. Op zaterdag 4 januari vanaf 18 uur is er de jaarlijkse nieuwjaarsdrink. Om en rond het kerstdorp kunnen de aanwezigen nieuwjaarswensen uitwisselen en klinken op een goede gezondheid. Traditioneel worden er opnieuw vis en frietjes uitgedeeld tussen 18 en 20 uur. Er werd een programma uitgewerkt met optredens van Different Streetband en coverband Wolfgang. Alle info via www.bredenewintert.be.