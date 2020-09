Bredene wil Matthieu Bonne ereburger maken Leen Belpaeme

22 september 2020

11u18 0 Bredene Gemeenteraadsvoorzitter Kelly Spillier (sp.a) stelde in de gemeenteraad van maandagavond voor om Bredenaar Matthieu Bonne ereburger te maken van de kustgemeente. “Hij heeft dat meer dan verdiend na zijn tocht van 23 uur en 3 minuten en 74 kilometer zwemmen. Hij is de eerste die er in slaagde om de kustlijn af te zwemmen en dat zal niemand hem snel nadoen.”

Matthieu Bonne zwom vorige week tijdens een tweede poging de kustlijn af van De Panne naar Knokke-Heist. Hij legde in totaal 74 kilometer af en lag 23 uur en 3 minuten in het water. Hij was de eerste ooit die non-stop en solo de Belgische kustlijn heeft afgezwommen. Zijn tocht werd door heel wat mensen op het strand en online gevolgd. “Zijn tocht zorgde voor een positieve sfeer tussen alle bagger op sociale media door. Zijn prestatie is dan ook ongezien als je weet hoe koud het water was”, vertelt Kelly Spillier, jarenlang zelf redder in Bredene. “Wat Matthieu gedaan heeft is buitengewoon en hij steunt ook nog eens Make-A-Wish met zijn tocht. Hij verdient dan ook de titel van ereburger in Bredene. We zullen het voorstel opmaken en ook eens vragen aan Matthieu of hij dat zelf ziet zitten en dan brengen we het naar de gemeenteraad.”