Bredene voorziet beperkt chirurgische mondmaskers vanaf 4 mei en roept op om stoffen mondmaskers te maken Leen Belpaeme

28 april 2020

11u27 0 Bredene Het gemeentebestuur heeft een structuur uitgewerkt om de Bredenaars van mondmaskers te voorzien. Bredene koopt een beperkte voorraad chirurgische maskers voor inwoners die vanaf 4 mei noodzakelijke verplaatsingen moet maken. Om op lange termijn een oplossing te voorzien zal de gemeente inzetten op herbruikbare stoffen maskers.

Bredene biedt op korte termijn, vanaf 4 mei, een chirurgisch mondmasker aan aan zijn inwoners. Let op, deze zijn enkel beschikbaar voor wie het écht nodig heeft, omdat ze essentiële verplaatsingen moeten maken. Dit is een hulpmiddel op korte termijn, want het gemeentebestuur wil inzetten op het gebruik van herbruikbare mondmaskers. Daarom roept Bredene de inwoners op om zélf mondmaskers te maken.

Op de website van Bredene kan men terugvinden hoe men gemakkelijk eigen mondmaskers kan maken. Zo snel als mogelijk wil Bredene aan elke inwoner boven de 12 jaar twee stoffen herbruikbare (comfort)mondmaskers bezorgen. Deze zullen echter nog niet beschikbaar zijn op 4 mei, maar worden op een later tijdstip in de maand mei bedeeld.

Wie nood heeft aan zo’n chirurgisch masker kan vanaf maandag 4 mei telefonisch contact nemen op het nummer 059/56.19.60. De chirurgische mondmaskers worden vervolgens zo snel mogelijk via de brievenbus verdeeld door het gemeentebestuur.