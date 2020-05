Bredene voert betalend parkeren in vlak voor zomerseizoen begint Leen Belpaeme

29 mei 2020

09u49 0 Bredene De invoering van het betalend parkeren, door de coronacrisis in april nog uitgesteld, gebeurt in Bredene op 27 juni – net voor de start van het zomerseizoen dus.

In Bredene werden enkele aanpassingen gedaan aan het parkeerbeleid. Zo wordt het betalend parkeren permanent ingevoerd en zal dit het hele jaar van toepassing zijn. De parkings in de Klemskerkestraat, tussen de Koninklijke Baan en de Kapelstraat en de parking in de Kapelstraat, ter hoogte van de Danckaertstraat, worden toegevoegd aan de zone betalend parkeren. Op deze parkings zal hetzelfde randparkingtarief als op parking Staf Versluys III gelden.

Op de parkings Shopping Duinen en Markt werden nieuwe parkeermeters geplaatst waarbij het mogelijk is om met de bankkaart te betalen. De plaatsen op het vernieuwde Shopping Duinen worden voorbehouden voor kortparkeren. Om deze reden is het niet langer toegelaten om er een bewonerskaart te gebruiken wanneer het betalend parkeren van kracht is (van 10 tot en met 19 uur). Op alle andere parkings is het wél toegelaten om met een bewonerskaart je auto achter te laten. Vanaf dit jaar is dat ook mogelijk op parkings Staf Versluys II en III.

Op de parkings waar je vanaf 27 juni moet betalen, zijn 15 minuten gratis. Op de parking Shopping Duinen is dat tot 30 minuten gratis.