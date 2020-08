Bredene versoepelt mondmaskerplicht vanaf 5 september Timmy Van Assche

09u58 15 Bredene Tijdens het drukke zomerseizoen voerde Bredene een mondmaskerplicht in, maar vanaf zaterdag 5 september zal niet langer verplicht zijn overal een mondmasker te dragen. Inwoners moeten wel altijd een mondmasker op zak hebben, laat burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) weten.

De mondmaskerplicht in Bredene werd eind juli ingevoerd na een significante stijging van het aantal coronabesmettingen in België. “We kozen voor duidelijkheid en veiligheid in de drukke zomerperiode”, zegt Vandenberghe. “Na het zomerseizoen gaan we de mondmaskerplicht versoepelen. Alleen in een aantal afgebakende zones zal een mondmaskers nog verplicht zijn. Uiteraard is een mondmasker buiten deze zones nog altijd verplicht als de afstandsregels niet kunnen gevolgd worden. Ook in alle winkels blijven mondmaskers verplicht.”

Waar wel nog?

Vanaf 5 september is een mondkapje nog altijd verlicht bij de strandtoegangen en op de Spinoladijk, de zone van Bredene Shopping Center en op de parking van supermarkten Colruyt en Aldi. Ook in het winkelwandelgedeelte van de Duinenstraat en de wandelpaden in de duinen geldt die verplichting., net als in de Kapelstraat, tussen de Koningin Astridlaan en Peter Benoitlaan, en alle aanpalende parkings. Tot slot vallen ook de zones bij schoolpoorten, alle openbare gebouwen en het openbaar vervoer onder de verplichting.