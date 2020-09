Bredene vernieuwt fietspad en pakt ook probleem van wateroverlast aan Leen Belpaeme

22 september 2020

08u55 0 Bredene Er staan dit najaar grote werken gepland in de Kapelstraat en de Maria-Duynewijk in Bredene. Daarnaast zal er gewerkt worden aan de rioleringen in de Populierenlaan en het fietspad van de Polderstraat.

“De heraanleg van het fietspad in de Polderstraat in het gedeelte tussen de Spuikomlaan en Vicognelaan is al enkele keren aan bod gekomen tijdens de voorbije wijkvergaderingen”, zegt schepen van Openbare Werken Erwin Feys.

Stortbuien

Het fietspad ligt er al sinds de doortrekking van de Polderstraat. “De opmerkingen over het gebrek aan fietscomfort zijn terecht. De betonplaten worden er omhoog geduwd, waardoor fietsen er heel onaangenaam is.” De heraanleg van dit gedeelte fietspad moet nog dit najaar gebeuren. Daarnaast zijn er werken aan de rioleringen in de Populierenlaan. “We trekken bijna 20.000 euro uit om wateroverlast bij hevige stortbuien, zoals in de zomer van 2018, in de Populierenlaan aan te pakken. Er zal een verbinding gemaakt worden tussen het rioleringsstelsel in de Schoollaan/Centrumlaan en de Populierenlaan. Op die manier kan het rioleringsstelsel van de Populierenlaan bij hevige buien overlopen naar dat van de Schoollaan/Centrumlaan”, geeft de schepen aan.

Wandel- en voetpaden

Bredene zal de komende maanden ook een aantal wandel- en voetpaden heraanleggen. Zo worden de voetpaden in de Wilgenlaan (beide zijden), het wandelpad op het Dorpsplein, het wandelpad in de Eksterstraat, het wandelpad/verbinding tussen Pauwhof- en Parklaan, het voetpad in de Duinenstraat (overzijde WZC Jacky Maes) en het voetpad in de Doornenbilkstraat (tussen Groenendijkstraat en Eendenstraat) aangepakt.