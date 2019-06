Bredene vernieuwt Dunegatfeesten, in augustus is er de eerste editie van Bredene Festivalt Leen Belpaeme

24 juni 2019

14u45 0 Bredene Bredene steekt hun zomerevenementen in een nieuw jasje. In het tweede weekend van augustus is Bredene Festivalt de vervanger van Afro C, maar ook de Dunegatfeesten werden vernieuwd.

De kustgemeente trapt voor het eerst de zomer op gang op zaterdag 29 juni op het August Plovieplein met de eerste Ploviefeesten. Daarnaast mikt Bredene op twee topweekends. “Het tweede weekend van augustus blijft hét topweekend voor onze gemeente”, zegt schepen van toerisme Alain Lynneel. “Tijdens het nieuwe Bredene Festivalt willen we ons met toppers als Les Truttes, Mercury Rising, Raymond van het Groenenwoud en Gers Pardoel op de kaart zetten als familiefestival bij uitstek. We spelen ook in op kinderanimatie en ecologie”. Daarnaast krijgen de Dunegatfeesten een grondige ‘restyling’, deze feesten moeten dé topactiviteit van juli worden.”

Naast de grote activiteiten is er nog een divers aanbod. “Zo organiseren we tijdens de twee zomermaanden een fietszoektocht voor het ganse gezin en is er de zomerexpo ‘Funny Pictures’. Kom Grasduinen, The Village, Wild West Day en de Thaise Markt zijn blijvers. En dit jaar is er ook opnieuw een editie van het Festival van de Zeegeus. Begin juli staat Fiesta Europa in Bredene terwijl begin augustus het Belgisch Kampioenschap Zandkastelen bouwen opnieuw zijn opwachting maakt. In juli en augustus zijn er de bij de Bredenaars gewaardeerde Turkeyenhof Zomert-concerten op het gezellige binnenplein van het Turkeyenhof”, zegt schepen Alain Lynneel.