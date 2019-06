Bredene treedt dan toch toe tot Kusterfgoed Leen Belpaeme

30 juni 2019

10u14 0 Bredene Bredene zal in 2020 toetreden tot de projectvereniging Kusterfgoed, waar momenteel de kustgemeenten Oostende, Middelkerke, De Haan en Blankenberge al deel van uitmaken.

De projectvereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het lokale erfgoed. Bij de opstart in 2015 sloot Bredene zich niet aan omdat er iets verkeerd zou gelopen zijn in de communicatie. De kustgemeente treedt nu toch toe. Zo wordt Bredene mee in de kijker gezet bij verschillende doelgroepen en het brede publiek, dit bijvoorbeeld tijdens ‘Erfgoeddag’, via projecten als ‘Camping Kust’ of via de kusterfgoedwebsite. De erfgoedcel Kusterfgoed heeft dan ook al enkele succesvolle projecten op poten gezet. Zo is er een beeldbank van Kusterfgoed waarop oude foto’s en postkaarten vanuit alle deelnemende gemeenten te vinden zijn.