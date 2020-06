Bredene stuurt dagtoeristen naar rustige strandposten deze zomer Leen Belpaeme

18 juni 2020

18u08 0 Bredene Bredene heeft een plan opgemaakt om de bezoekersstromen zo goed mogelijk te spreiden deze zomer. De gemeente wil niet te ver gaan in de maatregelen. “We willen niet betuttelen en nemen geen verregaande maatregelen, maar we zullen sensibiliseren en rekenen op het gezond verstand”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. Op het strand wordt gewerkt met zones en in de Kapelstraat met eenrichting op de voetpaden.

De kustgemeente organiseert de toeristische zone onder de noemer ‘Geef ruimte!’ Het gemeentebestuur nam eerder al de beslissing om het naaktstrand dit zomerseizoen niet te openen. Hierdoor komt extra strand vrij waardoor de spreiding van de bezoekers kan geoptimaliseerd worden. “Alles controleren en reguleren op het strand, waar heel veel toegangen zijn, is bij ons niet mogelijk. We zullen sensibiliseren en hopen en rekenen vooral op het gezond verstand van de strandbezoekers. Wie geen afstand houdt zal worden aangesproken door ons ‘social distancing’-team en de lokale politie”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe. De gemeente zal dagtoeristen vooral sturen naar strandposten 4 en 6bis (waar normaal gezien het naaktstrand is) De drukste plaatsen op het strand zijn deze aan de strandposten 1, 2, 3 en 6. “Deze willen we extra in de gaten houden en indien nodig grijpen we in door ze af te sluiten. Dagtoeristen worden reeds op de invalswegen verwittigd dat ze enkel welkom zijn aan de strandposten 4 en 6bis. Dat zijn traditioneel de meer rustige strandposten en kunnen de extra bezoekers aan”.

Zones

Op het strand worden de verschillende zones duidelijk aangeduid. Er zijn zones waar men mag zitten (op het zacht zand), zones die als ‘corridor’ worden gebruikt, zones voor de strandcabinehouders en zones waar men niet mag zitten maar wel vrij rond kan bewegen (hard zand). De strandcabines worden dit jaar verder uit elkaar geplaatst. “Op plaatsen waar strandcabines staan vragen we de cabinehouders om een strandzeil te plaatsen. Op de drukste dagen en bij hoog water vragen we dit te beperken tot maximaal 8 meter. De cabinehouders zullen hier per sms in realtime over worden geïnformeerd. Deze maatregel maakt het mogelijk om tussen de zitplaatsen op het zacht zand en de plaats waar de strandcabinehouders zitten een wandelcorridor van 3 meter te vrijwaren”, verduidelijkt burgemeester Steve Vandenberghe. Momenteel vinden op het Bredense strand opspuitingswerken plaats in opdracht van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (AMDK). “De timing is eerder ongelukkig. Deze werken hebben een positief effect op de strandcapaciteit, maar zorgen er wel voor dat Bredene tot midden juli de volledige strandcapaciteit niet kan benutten.”

Ook in de toeristische zone neemt Bredene maatregelen om de afstandsregels zo goed mogelijk te kunnen bewaren. Zo kan winkelen in de Kapelstraat (tussen Koningin Astridlaan en Duinenstraat) tijdens de twee zomermaanden enkel in één richting. Terugkeren kan via de overzijde van de straat. “We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk bezoekers van ons strand en toeristische zone kunnen genieten. Ons plan werkt in de eerste plaats preventief. Lukt dat niet, dan grijpen we in”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe tenslotte.