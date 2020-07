Bredene stelt elektrische strandrolstoel ter beschikking van rolstoelgebruikers Leen Belpaeme

03 juli 2020

09u16 0 Bredene Tijdens de maanden juli en augustus kunnen mensen met een beperking gebruik maken van de strandrolstoelen in het kader van ‘Zon, zee, … zorgeloos’. Met de ingebruikname van een elektrische strandrolstoel, zorgt het gemeentebestuur deze zomer ook voor een primeur.

Bredene huurt het toestel, de ‘E-Jutter wombat’, bij een Nederlandse firma. “Met de elektrische rolstoel willen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking meer autonomie verwerven. In de ideale omstandigheden kunnen deze mensen, na een korte inloopperiode, zelfs zonder begeleiding met de rolstoel op het strand rijden”, zegt schepen Kristien Vanmullem. Het elektrische toestel is trouwens een aanvulling binnen de ‘Zon, zee, … zorgeloos’-werking. Ook de ‘gewone’ strandrolstoelen blijven in gebruik. “Dit zomerseizoen willen we testen hoe het werkt, hoeveel het wordt gebruikt en of alles vlot verloopt. De huur kan een opstap betekenen naar een definitieve aankoop”, geeft Vanmullem nog aan.