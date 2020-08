Bredene start campagne rond zichtbaarheid van leerlingen in het verkeer Leen Belpaeme

20u19 0 Bredene Bredene zet ook dit jaar in op een veilige start van het schooljaar in het verkeer. Dit jaar wordt tijdens de campagne de klemtoon gelegd op de zichtbaarheid.

“Scholieren die deelnemen aan het verkeer zijn vaak niet genoeg zichtbaar. Het dragen van een fluohesje raakt steeds meer ingeburgerd en zorgt voor een verhoogde zichtbaarheid. En dat is goed. Maar kinderen blijven ‘kleine’ weggebruikers. Die vaak te laat worden gezien door de automobilisten en hierdoor kwetsbaarder zijn. Met de nieuwe campagne wil het gemeentebestuur zowel automobilisten als scholieren wijzen op het belang om goed uit te kijken”, vertelt burgemeester Steve Vandenberghe. Met affiches in het straatbeeld en leuke filmpjes op sociale media wil het gemeentebestuur zoveel mogelijk deelnemers aan het verkeer bereiken.

Tijdens de maand september deelt het gemeentebestuur geschenken uit die de zichtbaarheid in het verkeer moeten vergroten. Alle kinderen die in Bredene school lopen krijgen een unieke nektube in opvallende kleuren.