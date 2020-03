Bredene sluit Gemeenschapscentrum, werking verenigingen wordt opgeschort Leen Belpaeme

12 maart 2020

12u49 5 Bredene Ook in Bredene worden maatregelen genomen om het coronavirus in te dijken. “We moeten de waarschuwingen van de experten zeer ernstig nemen en ervoor zorgen dat we niet in Italiaanse toestanden terecht komen”, zegt Bredens burgemeester Steve Vandenberghe.

“In dat kader heb ik besloten om alle evenementen die in het MEC Staf Versluys en alle andere gemeentelijke gebouwen plaatsvinden te annuleren en dit voorlopig tot het einde van de maand maart”. Komend weekend stond een uitverkocht tweeluik van Piv Huvluv op het programma. Zondag was er het Lentefeest voor jongeren van 6 jaar. Beide activiteiten worden afgelast. Ook alle andere grote activiteiten in het MEC Staf Versluys worden afgelast. De start van de wielerwedstrijd Bredene-Koksijde Classic wordt aangepast. Het ontbijt in de zaal wordt afgelast. De ploegenvoorstelling zal nu doorgaan op het evenementenplein, in open lucht. Al wie ingeschreven is krijgt een ontbijtzakje en er wordt verse koffie aangeboden op het plein. Daarnaast worden ook aan alle organisatoren van activiteiten in niet-gemeentelijke gebouwen met aandrang gevraagd om hun activiteiten tijdens deze periode uit te stellen.

Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck dicht

Daarnaast gaat ook het gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck in de Prinses Elisabethlaan dicht en dit tot einde maart. “In dit gemeenschapscentrum zijn er tal van verenigingen waarbij verschillende bevolkingsgroepen (jong en oud) hun activiteiten hebben en dit in kleine ruimtes. De werking van deze verenigingen wordt voorlopig tot eind deze maand opgeschort”, zeg burgemeester Vandenberghe.

Enkel nog dringende vergaderingen

Binnen de eigen gemeentelijke werking gaan enkel dringende vergaderingen door. Alle andere bijeenkomsten worden tot nader order uitgesteld. Het gemeentehuis blijft wel open voor de inwoners. Ook de buitenschoolse kinderopvang, bib, jeugddienst en het sportcentrum blijven geopend. “Voor de BKO, bib, jeugddienst en sportcentrum gaan we mee in de onderrichtingen binnen het onderwijs. Er wordt dus in eerste instantie afgewacht wat binnen de onderwijssector wordt beslist”, verduidelijkt burgemeester Steve Vandenberghe.

Speciale informatienummers

Bredene opent speciale informatienummers. Voor wie vragen heeft over deze beslissingen wordt met aandrang verzocht om via deze weg contact te nemen met het gemeentebestuur en de reguliere communicatiekanalen van het gemeentebestuur niet te belasten. Beide nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 8 en 20 uur.

Informatienummer gemeente: 0490 64 93 78 (noodplancoördinator Philippe Peeters)

Informatienummer woonzorgcentrum Jacky Maes: 0475 42 79 49 (adjunct-algemeen directeur Jan Eerebout)