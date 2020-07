Bredene legt het draaiboek voor brugfiguren vast Leen Belpaeme

08 juli 2020

13u35 0 Bredene Het opstarten van de brugfigurenwerking is een prioriteit in Bredene voor het schooljaar 2020-’21. In de steden zijn al langer brugfiguren aan de slag, maar ook steeds meer kleinere gemeenten worden geconfronteerd met armoede. Daarom zal ook Bredene brugfiguren inschakelen.

Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon en bouwt vanuit lokaal sociaal beleid een brug tussen burgers enerzijds en hulp- en dienstverlening via aanknopingspunten zoals de school, sport, vrije tijd, cultuur, … anderzijds. Gezinnen en personen in het algemeen zijn niet altijd geneigd om dienstverlening in te schakelen of advies bij het OCMW te vragen. Brugfiguren maken, bijvoorbeeld via de school, op een andere manier contact. Ze bouwen vertrouwen en kunnen beetje bij beetje problemen detecteren, doorverwijzen en dus indirect versnellend werken.

Om gezinsarmoede gericht aan te pakken, zullen kwetsbare gezinnen met kinderen de doelgroep zijn van de lokale brugfigurenwerking. Bij de opstart ligt de focus op de basisschool die als aanknopingspunt wordt gezien. Binnen die context zullen ook heel wat actoren betrokken worden zoals schooldirectie, zorgcoördinatoren of leerkrachten.