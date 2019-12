Bredene investeert in nieuw zwembad en uitbreiding gemeentehuis en verhoogt de belastingen Leen Belpaeme

16 december 2019

15u52 24 Bredene Het was al sinds 2004 geleden dat de belastingen verhoogd werden in Bredene, maar nu kan het echt niet anders. Zo zegt het schepencollege van Bredene. “We hebben de voorbije jaren een grote buffer opgebouwd, maar het is niet voldoende om enkele grote investeringen te doen in de komende jaren.”

Bredene heeft als gemeente met veel jonge gezinnen nood aan een nieuw zwembad, maar ook het gemeentehuis is te klein geworden. “Alles samen zullen we 36 miljoen euro investeren, maar we vragen daarvoor ook een bijdrage aan de inwoners”, licht burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) de keuze toe. Concreet zullen de opcentiemen stijgen van 1.118 naar 1.295. “Voor een woning met een kadastraal inkomen van 850 en twee kinderen ten laste, zou dat een stijging van 86,01 euro betekenen. We krijgen heel weinig inkomsten uit de opcentiemen in vergelijking met andere kustgemeenten omdat de waarde van de grond lager ligt in Bredene. Met deze verhoging willen we per jaar een miljoen euro extra budget hebben”, licht schepen van Financiën Eddy Gryson toe. Ook de campingsector moet meer betalen. “Voor een verblijfplaats stijgt de belasting van 348 naar 390 euro en voor een seizoenplaats van 132 naar 140 euro.”

Armoedebestrijding

Wat wil Bredene nu met dat geld doen? “Armoedebestrijding staat de komende jaren hoog op de agenda. Er staat 13,7 miljoen euro in het meerjarenplan opgenomen voor de tweede fase van het woonzorgcentrum. Daarnaast hebben we 3,7 miljoen euro voor zorg en welzijn. Zo willen we twee brugfiguren aanwerven”, licht Gryson toe. “Er is ook 6,5 miljoen euro voorzien voor de heraanleg van de wijk rond het sportcentrum, vier straten in Bredene Sas en waterbeheersing in Bredene Dorp. We willen een zwembad bouwen in domein Grasduinen en zoeken daarvoor een externe partner. Om het geheel aantrekkelijker te maken, spelen we met het idee om hier ook een speeldorp in te integreren. We zullen Grasduinen ook aankopen van de hogere overheid zodat we meer slagkracht hebben om het domein uit te bouwen tot een recreatieve meerwaarde voor de gemeente. Er is ook 1,2 miljoen euro voorzien om de bereikbaarheid van het domein te verhogen. Het huidige zwembad kan dan omgebouwd worden tot een sportzaal. We hebben daarvoor 800.000 euro voorzien.” In 2021 zou Bredene ook de werken willen starten om het gemeentehuis uit te breiden met twee vleugels.

Er zitten ook een pak minder grote investeringen in het budget opgenomen zoals onder meer de 285.000 euro om speelpleinen en skateparken te vernieuwen, 66.000 euro voor speelpleinwerking Jokkebrok, 850.000 euro voor de heraanleg van fiets- en voetpaden, 945.000 euro voor de aanleg van de nieuwe parking Shopping Duinen en 500.000 euro voor het saneren en herwaarderen van begraafplaats Sas.