Bredene heeft nieuwe Prins en Prinses Carnaval Leen Belpaeme

28 januari 2020

10u09 0 Bredene Brenda Verhaeghe alias Girl Linda en Gino Vansevenant alias Mr Proper zijn de nieuwe Prins en Prinses Carnaval Bredene.

Het was de eerste keer dat er in Bredene zich en koppel stelde voor de titels. Ze kwamen afgelopen weekend toe met een grote stoet onder begeleiding van de Melodie Makers en hun supporters. Beide kandidaten gaven elk een show van 20 minuten en dan om 22u30 ging het stemlokaal open. Beide kandidaten moesten elk minimum 200 stemmen behalen. Girl Linda werd voorgesteld door De Spekke Vrienden met een hart en Mr Proper door de Orde van de Duinekeuns. Ze haalden allebei genoeg stemmen en werden verkozen. Girl Linda behaalde 303 stemmen en Mr Proper behaalde 318 stemmen. Hof Der Prinsen onder leiding van de voorzitter Kurt Vansteenkiste waren zeer tevreden over hun geslaagd bal.