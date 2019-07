Bredene gelast alle evenementen op zaterdagavond af door voorspeld onweer Bart Boterman

27 juli 2019

12u36 4 Bredene In Bredene worden al drie evenementen op zaterdagavond afgelast door het voorspelde onweer. Het gaat om 90's At The Beach op het terrein rond MEC Staf Versluys, bluesrockfestival The Village Goes Crazy in Bredene-Dorp en de Twins Swell Beach Party op het Bredense strand.

Het moest een schitterende zaterdagavond worden in Bredene, met tegelijkertijd drie grote evenementen. In totaal werden duizenden bezoekers verwacht, maar de weergoden beslissen er anders over. “Met het voorspelde hevige onweer kunnen we geen risico’s nemen. Alle evenementen vinden buiten plaats. De drie evenementen zijn afgelast in overleg met de organisatie. Het is gewoonweg te gevaarlijk om de festiviteiten te laten doorgaan”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a).

“De ontgoocheling is groot bij alle organisatoren en medewerkers die zich keihard hebben ingezet. Het is ook een ferme streep door de rekening natuurlijk. Maar iedereen beseft dat het de juiste beslissing is”, aldus Vandenberghe. The Village Goes Crazy en 90’s At The Beach zijn gratis evenementen. De organisatie van de Twins Beach Swell Party laat weten dat de tickets worden terugbetaald via overschrijving.