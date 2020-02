Bredene geeft ruimte aan onthaalouders voor extra kinderopvang Leen Belpaeme

17 februari 2020

Bredene zal een opvanginitiatief oprichten boven het Huis van het Kind waar onthaalouders samen voor opvang kunnen zorgen in een gemeentelijke infrastructuur.

Met het initiatief wil de gemeente enerzijds tegemoetkomen aan de vaststelling dat steeds minder onthaalmoeders het zien zitten om kinderopvang te voorzien in hun eigen woning, maar er zal ook voorrang gegeven worden aan kinderen van personeelsleden van het woonzorgcentrum. Op die manier zouden vacatures beter kunnen ingevuld worden omdat een job in het woonzorgcentrum zo aantrekkelijker wordt voor jonge ouders. “We hebben in Bredene zeer goede en gemotiveerde onthaalouders, maar we merken dat er steeds minder mensen in dit systeem willen stappen en thuis opvang willen voorzien. We willen daarom onthaalouders laten samenwerken in een lokaal dat wij ter beschikking stellen. Er zou een capaciteit zijn van 18 plaatsen, waarvan 12 permanent”, duidt schepen Eddy Gryson (sp.a) Personeelsleden van het woonzorgcentrum naast de deur zouden dan voorrang krijgen. “De opvang zal openstaan voor alle kinderen tussen 0 en 2,5 jaar, maar werknemers zullen voorrang krijgen. Op die manier kunnen we de job aantrekkelijker maken. Er werken momenteel 120 mensen bij ons, maar we zoeken momenteel nog medewerkers.” De nieuwe opvang zou tegen september openen.