Bredene Festivalt pakt kinderen (en hun ouders) in met veel kinderanimatie Leen Belpaeme

11 augustus 2019

18u06 0 Bredene Bredene pakte dit weekend voor het eerst uit met een nieuw festival. Naar een naam werd niet ver gezocht met Bredene Festivalt. Er werd gekozen voor een concept met heel veel kinderanimatie om gezinnen met kinderen de kans te geven om langs te komen. Bredene wil zo hun ondermeer hun imago als gezinsvriendelijke gemeente in de verf zetten. De animatie kon het ganse weekend alvast heel wat mensen bekoren en ook de optredens lokten telkens veel volk.

Met de voorspelling van stevige rukwinden leek het weer de eerste editie van Bredene festivalt wat te verstoren, maar uiteindelijk kon de stevige wind de feestvreugde niet bederven. Het Paelsteenveld liep aardig vol met op zaterdag Les Truttes, Abba Gold en Mercury Rising als publiekstrekkers. Zaterdag waren naar schatting zo’n 10.000 bezoekers op het festivalterrein. Naast het grote terrein, waar de optredens en wat randanimatie te vinden was in de vorm van een beachresort, was er een volledig terrein met enkel kinderanimatie. Hier konden kinderen op veilige hoorafstand van het hoofdpodium heel wat leuke activiteiten doen of shows bekijken op maat van de kleine bezoekers. De ouders konden hier dan weer rustig mee volgen.

Heidi en Katia zijn alvast fan. “Het is jammer dat onze kinderen al te oud zijn want de kinderanimatie ziet er heel leuk uit. Wij komen vooral voor Raymond van het Groenewoud en Gers Parsdoel”, zegt Heidi uit Oostende. Jolien kwam alle twee de dagen. “Er is genoeg te doen voor de kinderen om twee dagen te komen. De Ketnetband was ook tof voor de kinderen en wij vonden Les Truttes ook heel goed”, vertelt de mama uit Gistel. Ze kwam altijd naar Afro C. “Ik was wel eens benieuwd wat er in de plaats gekomen was. Ik vond het enerzijds jammer dat het niet meer georganiseerd werd, maar het is nu ook wel leuk.” Wat de kinderen het leukste vinden? “De draaimolen”, roept dochter Marie.

De eerste editie is alvast vlot verlopen. “Het valt in de smaak door de vele kinderanimatie. Veel mensen zijn blij dat hier veel aandacht voor is. Ook qua ecologie en recyclage zijn we in ons opzet geslaagd. Het terrein was om 1 uur heel net. Er was niets van bekers te vinden. Alles werd ingediend of gerecycleerd. Op zaterdag was de topper Mercury Rising met enorm veel bezoekers en op zondag is Gers Pardoel de grootste publiekstrekker”, zegt schepen Alain Lynneel. Er komt zeker een vervolg. “We zijn een nieuwe weg ingeslagen en het is de bedoeling om hierop verder te gaan.” Op sociale media blijven mensen verwijzen naar Afro C, het concept dat werd afgevoerd door de gemeente. “Je zult altijd mensen hebben die dit beter vonden, maar we krijgen toch vooral heel positieve reacties”, zegt ook de toerismeschepen.